О телефонном разговоре Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Министром иностранных дел Турции

3 июня 2022 г. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел телефонный разговор с Министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

В центре внимания в ходе беседы находились актуальные вопросы двусторонних отношений.

Стороны обсудили также текущие события в регионе, включая ситуацию в Украине. Министры сошлись во мнении о важности скорейшего мирного урегулирования конфликта с использованием политико-дипломатических инструментов.



версия для печати