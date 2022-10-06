О встрече Временного поверенного в делах Беларуси А.Малафея с Первым заместителем Председателя Катарской ТПП06 октября 2022 г.
5 октября 2022 г. состоялась встреча Временного поверенного в делах Республики Беларусь в Государстве Катар Алексея Малафея с Первым заместителем Председателя Катарской торгово-промышленной палаты Мохамедом бен Ахмедом бен Тауаром аль-Кувари.
В ходе встречи обсуждены вопросы развития двустороннего торгово-экономического и делового сотрудничества.
Выступление Министра В.Макея на мероприятии высокого уровня ГА ООН по тематике ядерного разоружения (26 сентября 2022 г., г.Нью-Йорк)
Выступление Министра В.Макея на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2022 г.)
Выступление Министра В.Макея на заседании Совета Безопасности ООН (сентябрь 2022 г.)
Интервью пресс-секретаря МИД А.Глаза телеканалу «ОНТ»
Интервью Министра В.Макея информационному агентству Sputnik.Беларусь
Член паралимпийской команды Беларуси выступила на сессии Конференции ООН о правах инвалидов (июнь 2022 г.)
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