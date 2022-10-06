О встрече Временного поверенного в делах Беларуси А.Малафея с Первым заместителем Председателя Катарской ТПП

5 октября 2022 г. состоялась встреча Временного поверенного в делах Республики Беларусь в Государстве Катар Алексея Малафея с Первым заместителем Председателя Катарской торгово-промышленной палаты Мохамедом бен Ахмедом бен Тауаром аль-Кувари.

В ходе встречи обсуждены вопросы развития двустороннего торгово-экономического и делового сотрудничества.

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