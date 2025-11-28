Комментарий пресс-секретаря МИД Беларуси Р.Варанкова об инциденте на Игналинской АЭС

В СМИ распространена информация о произошедшем 25 ноября текущего года пожаре на первичном комплексе переработки радиоактивных отходов Игналинской атомной электростанции.

Предположительно, этот инцидент был связан с работами по дезактивации радиоактивных отходов в дробеструйной установке.

Несмотря на действующие межправительственное соглашение, договоры между соответствующими регуляторами двух стран в области безопасности, а также по линии органов по чрезвычайным ситуациям об оперативном оповещении о ядерной аварии и обмене информацией о ядерных установках и ядерной деятельности, до настоящего времени не получена официальная информация о данном инциденте.

Факт ее отсутствия выглядит особенно циничным на фоне постоянных требований Литвы о так называемой «прозрачности» в отношении Белорусской АЭС. Мы наблюдаем классические двойные стандарты: к другим – максимальные требования по вымышленным ситуациям, к себе – полное отсутствие ответственности.

В духе доброй воли как предписывают двусторонние обязательства Министерством по чрезвычайным ситуациям Беларуси в адрес литовских коллег оперативно направлено предложение об оказании белорусскими специалистами необходимой помощи. Однако ответа не последовало.

Данный случай – не эпизодическое упущение, а проявление укоренившейся практики. Литовская сторона демонстрирует системное пренебрежение своими международными обязательствами, совсем недавно проявившееся также при закрытии погранпереходов на белорусско-литовской границе.

Мы требуем от Литвы немедленного предоставления полных данных об инциденте на Игналинской АЭС и в целом строгого соблюдения всех взятых на себя обязательств.

