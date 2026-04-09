Выступление Министра иностранных дел Беларуси М.Рыженкова на Конференции по гуманитарной деятельности, средствам правовой защиты и ответственности в условиях односторонних санкций (9 апреля 2026 г., г.Женева)



Уважаемые коллеги, дамы и господа,

Благодарю за возможность выступить на этой важной конференции.

Выражаю глубокую признательность в адрес Специального докладчика Совета ООН по правам человека по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека профессора Елены Довгань за ее профессиональную и эффективную работу на протяжении шести лет по разъяснению проблемы ОПМ и выведению международной дискуссии по этой теме на высокий уровень.

Особо ценно то, что Специальный докладчик разработала инструменты, позволяющие собирать данные о нарушениях прав человека, имеющих прямое отношение к ОПМ, представила руководящие документы по санкциям, бизнесу и правам человека и по гуманитарной деятельности в санкционных условиях, которые будут обсуждаться на этой конференции.

Мы надеемся, что вновь назначенный специальный докладчик госпожа Зейна Джаллад будет поддерживать и развивать все наработки предыдущих обладателей мандата, чтобы достигнуть цели освобождения международных отношений от практики использования ОПМ, негативно влияющих на права человека.

К сожалению, несмотря на очевидный острый характер проблемы негативного влияния санкций на осуществление прав человека, инициаторы ограничительных мер предпочитают ее не замечать и продолжают использовать санкционный кнут как средство своей внешней политики, заявляя о правомерности и обоснованности использования таких мер.

С точки зрения прав человека возникает принципиальный вопрос: допустимо ли применение любых мер, которые, даже косвенно, ведут к ухудшению условий жизни гражданского населения? Ведь страны-инициаторы ОПМ открыто заявляют, что намеренно их вводят, чтобы негативно повлиять на жизнь граждан в затронутых этими санкциями странах. Таким образом, Запад надеется вызвать социальные бунты. Это якобы, в свою очередь, приведет к смене законноизбранных действующих правительств, которые почему-то по политическим мотивам не устраивают некоторые западные страны.

Сегодня под незаконными односторонними ограничительными мерами, напомню, со стороны Запада находятся порядка 40 стран с населением в 2,5 миллиарда.

При этом санкциями пронизаны буквально все сферы жизни. Особую обеспокоенность вызывает ситуация, когда ограничения препятствуют поставкам жизненно необходимых медицинских препаратов, в том числе для лечения хронических и редких заболеваний.

Вред от таких ОПМ очевиден. Но непонятно, почему это не очевидно для ООН? Почему Верховный комиссар ООН по правам человека не указывает западным странам на негативные последствия санкций для правозащитной системы и имиджа Организации в способности решать такие проблемы? Вопрос риторический. А пока мы видим лишь усугубление ситуации с ОПМ.

Давно известно, что санкции – это не инструмент «высокой морали», как это принято подавать в официальной риторике. За витриной громких слов о защите ценностей, прав человека и демократии порой скрывается куда более приземленная логика – логика силы, выгоды и экономический расчет. Коррумпированные западные чиновники, представляющие интересы крупных олигархов и транснациональных корпораций, по сути, санкциями устраняют сильных конкурентов, вытесняя их с глобальных рынков и стремясь закрепить свое преимущество.

Еще одна причина.

Санкционное давление также преследует цель отбросить неугодные государства назад – сдержать их технологическое развитие, лишить доступа к инвестициям, разрушить производственные цепочки. Санкции запускают цепную реакцию последствий – эффект домино, и он постепенно доходит до каждого дома, до каждой семьи. В конечном итоге страдает простой человек, который оказывается заложником глобальных политических игр. При этом страдают и граждане стран-инициаторов, естественно, по которым бьет недальновидная позиция их же политического руководства. Но кто из политиков коллективного Запада реально думает о судьбе своих граждан?

Беларусь же придерживается принципиальной позиции по вопросу ОПМ. Все ограничительные меры, вводимые в одностороннем порядке в обход решений Совета Безопасности ООН, не соответствуют Уставу ООН, нарушают принцип суверенного равенства государств и, соответственно, противоречат международному праву.

Из опыта Беларуси, которая в 2020 году столкнулась с массированным введением незаконных ограничений, в том числе секторальных, подтверждаем, что односторонние меры оказывают негативное влияние на весь комплекс экономических, социальных и культурных прав, препятствуют полноценному доступу государства к международным рынкам продовольствия, медикаментов, финансов, технологий, и в итоге приводят к экономическим последствиям, жертвами которых становится население и, прежде всего, дети, женщины, пожилые люди, люди с инвалидностью. Кроме того, ограничительные меры подрывают усилия государств в достижении Целей устойчивого развития, предусмотренных Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, чем мы все очень сильно в ООН гордимся.

Правительство Беларуси предприняло необходимые меры, чтобы минимизировать влияние ОПМ на жизнь наших граждан и продолжает вести последовательную работу на этом направлении. Мы считаем, что санкции – это «новые возможности».

Известны ситуации, когда ОПМ несут драматичные последствия для гражданского населения в регионах мира, охваченных вооруженными конфликтами и стихийными бедствиями.

В контексте происходящего гуманитарного кризиса, например, в зоне палестино-израильского конфликта и ухудшающейся гуманитарной ситуации в Иране Беларусь призывает не только к немедленному прекращению огня, но и к обеспечению беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи для всех нуждающихся, а также к защите гуманитарного персонала.

Вся гуманитарная деятельность, осуществляемая как системой ООН, так и любым другим субъектом или государством, должна соответствовать принципам гуманности, нейтральности, беспристрастности и оперативной независимости. Сам факт того, что гуманитарная помощь может обуславливаться неправомерными односторонними мерами, уже подрывает принципы гуманности.

Отдельный важнейший аспект – это применение секторальных санкций. Их отрицательная роль для прав человека признается Верховным комиссаром ООН по правам человека. Признается! Даже попытки ограничить доступ на мировые рынки крупнейших поставщиков удобрений, производителей продовольствия и сельскохозяйственной техники уже провоцируют рост цен, причем серьезный рост цен. А в более отдаленной перспективе это может повлечь недопроизводство продовольствия, которого и так катастрофически не хватает в отдельных регионах мира, а также усугубить мировую проблему голода, с которой мы боремся совместными усилиями.

Парадоксально то, что ОПМ, как правило, вводятся против развивающихся государств, экономический потенциал которых ослаблен десятилетиями несправедливого экономического порядка. Эти же страны обременены неподъемными суммами внешнего долга, погашение которых блокирует их экономический рост.

К сожалению, состояние международных отношений сегодня вынуждает констатировать, что уважение суверенитета и равенства всех государств является скорее мечтой, чем реальностью.

Расширение применения ОПМ только подтверждает то, что элиты в отдельных государствах готовы к любым мерам, чтобы защитить свои геоэкономические и геополитические интересы. Вряд ли их сильно беспокоят последствия санкций для жизни людей в беднейших странах. Поэтому никакие гуманитарные изъятия и регулярные пересмотры санкционных режимов не решат проблему негативного влияния односторонних принудительных мер на права человека. Единственным же решением, безусловно, является полная и безоговорочная отмена всех санкций. Поскольку невозможно «гуманизировать» инструмент, который по своей природе причиняет системный ущерб и затрагивает целые общества.

Страны-инициаторы должны понимать, что ОПМ, которые они вводят в отношении других государств – это также и бумеранг. Нужно, наконец-то научиться решать проблемные вопросы сообща, а не методом шантажа и принуждения. Беларусь всегда призывала к диалогу, альтернативы которому нет! И самый лучший момент, чтобы его начать, – именно сейчас.

Желаем плодотворной работы всем участникам конференции.

Спасибо за внимание.

