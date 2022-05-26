Об участии заместителя Министра иностранных дел Беларуси Ю.Амбразевича в Евразийском экономическом форуме26 мая 2022 г.
26 мая 2022 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Юрий Амбразевич принял онлайн-участие в Евразийском экономическом форуме, который проходит в Бишкеке.
Ю.Амбразевич выступил в качестве спикера на панельной дискуссии «Взаимодействие ЕАЭС с перспективными партнерами: взаимовыгодное сотрудничество в Большой Евразии».
В своем выступлении заместитель Министра отметил стратегическую заинтересованность Беларуси в формировании многополярного мироустройства взамен нынешней одновекторной глобализации. Последняя консервирует доминирование коллективного Запада в планетарном масштабе, предопределяет таким образом невозможность ухода от неравенства в возможностях развития стран «золотого миллиарда» и развивающегося мира и, соответственно, полного преодоления разрыва в уровнях развития.
Концепция макрорегионов или многополярного мира в противовес глобализации призвана более эффективно решить проблему справедливого распределения ресурсов и доходов между странами и обеспечить инклюзивное вовлечение всех без исключения людей в эффективное развитие.
Ю.Амбразевич назвал основные качества, которые позволят макрорегионам стать действенной альтернативой нынешней глобализации: ориентация на самодостаточность и более высокая устойчивость экономики к внешним шокам, эффективная управляемость на базе сильных государств и их социальная ориентация, синергический эффект от взаимодополняемости, прежде всего, в промышленной кооперации.
Заместитель Министра подчеркнул, что ЕАЭС имеет все шансы стать одним из макрорегионов при условии, что члены будут едины в ответе на внешние шоки и в понимании важности создания полноценных региональных цепочек производства.
Ю.Амбразевич высказал мнение, что взаимодействие в рамках БРИКС может стать прообразом механизмов «интеграции интеграций» – взаимодействия между макрорегионами на основе равноправия игроков и вытекающего из этого принципа отказа от вмешательства во внутренние дела, а также призвал ЕАЭС продолжать лидировать в ООН в продвижении темы «интеграции интеграций».
Текст выступления доступен тут.
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