О встрече Посла Беларуси А.Метелицы со Спикером Национальной ассамблеи Пакистана

12 августа 2024 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан Андрей Метелица встретился со Спикером Национальной ассамблеи Пакистана Сардаром Аязом Садиком.

Собеседники обсудили актуальное состояние белорусско-пакистанских отношений в парламентской сфере, а также возможности их активизации.

Сторонами намечены дальнейшие шаги по расширению сотрудничества парламентов двух государств.

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