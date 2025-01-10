О Белорусско-мьянманской деловой встрече при участии Министра иностранных дел Беларуси М.Рыженкова

10 января 2025 г. в рамках официального визита в Республику Союз Мьянма Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков принял участие в Белорусско-мьянманской деловой встрече в экономической столице страны – г.Янгоне.

Мероприятие, собравшее около 90 представителей бизнес-кругов и государственных органов двух стран, было организовано Белорусской торгово-промышленной палатой совместно с Федерацией торгово-промышленных палат Мьянмы.

Выступая на торжественном открытии встречи, руководитель белорусского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Беларусь и Мьянма планомерно углубляют взаимовыгодные дружественные отношения, цель которых – рост благополучия граждан обоих государств.

«Мы исходим из того, что экономики наших стран не конкуренты, наоборот – они взаимно дополняют друг друга. Нам же только остается эффективно использовать это на практике», – отметил Максим Рыженков.

В ходе мероприятия и по его итогам представители белорусских и мьянманских компаний провели серию переговоров, посвященных сотрудничеству в сферах сельского хозяйства и продовольствия, фармацевтики, поставок белорусской автотранспортной техники и закупок ряда интересующих наши деловые круги товаров.

Официальный Нейпьидо на мероприятии представляли Председатель Мьянманской экономической корпорации Ньё Со, Министр инвестиций и внешнеэкономических отношений Кан Зо и Министр торговли Тун Он.

Максим Рыженков подвел итоги совместной работы в рамках отдельной встречи с мьянманскими коллегами.

версия для печати