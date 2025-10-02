О заседании Совместного Белорусско-Мьянманского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству

2 октября 2025 г. в Минске под председательством Министра иностранных дел Республики Беларусь Максима Рыженкова и Министра инвестиций и внешнеэкономических отношений Республики Союз Мьянма Ва Ва Маун состоялось второе заседание Совместного Белорусско-Мьянманского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству.

Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, определили приоритетные направления и пути дальнейшего углубления сотрудничества, в том числе в областях машиностроения, сельского хозяйства, здравоохранения, науки и технологий, образования, культуры, туризма.

Отмечена важность расширения договорно-правовой базы сотрудничества с акцентом на торгово-экономическую сферу. Намечен график совместных мероприятий на ближайшую перспективу.

По итогам переговоров сопредседателями принят протокол заседания Совместного Белорусско-Мьянманского Комитета по торгово-экономическому сотрудничеству.

