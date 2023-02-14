О встрече Посла Беларуси А.Страчко с Председателем Парламента Кыргызской Республики

14 февраля 2023 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Кыргызской Республике Андрея Страчко с Торага Жогорку Кенеша (Председатель Парламента) Кыргызской Республики Нурланбеком Шакиевым.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения белорусско-кыргызского межпарламентского сотрудничества, включая возможность проведения взаимных визитов, а также иные перспективные направления двустороннего взаимодействия.

версия для печати