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О встрече Посла Беларуси С.Терентьева с и.о. Министра иностранных дел Судана

24 ноября 2022 г.

 

23 ноября 2022 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет и Республике Судан по совместительству Сергей Терентьев встретился с и.о. Министра иностранных дел Республики Судан Али аль-Садыком Али.

Глава внешнеполитического ведомства Судана передал слова благодарности от руководства Республики Судан белорусскому народу за оказанную гуманитарную помощь.

Суданская сторона подтвердила заинтересованность в активизации политических и экономических отношений с Республикой Беларусь и подготовке предметного плана по развитию двустороннего взаимодействия. Согласован порядок и алгоритм проведения предстоящих мероприятий высокого уровня.

Также в ходе встречи стороны отметили конструктивный характер взаимодействия между Республикой Беларусь и Республикой Судан в  рамкахмеждународных организаций.

 

 

 

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