О вручении Послом Беларуси Д.Деревинским копий верительных грамот Министру иностранных дел Колумбии

31 марта 2026 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэла и Республике Колумбия по совместительству Дмитрий Деревинский вручил копии верительных грамот Министру иностранных дел Республики Колумбия Росе Йоланде Вильявисенсио Мапи.

В рамках состоявшейся беседы стороны подтвердили взаимное стремление к развитию конструктивного межгосударственного диалога и плодотворного двустороннего взаимодействия по ряду перспективных направлений с акцентом на торгово-экономическую сферу.

Сошлись во мнении о необходимости активизации прямых контактов по линии внешнеполитических ведомств, профильных министерств и организаций. Договорились о продолжении совместной работы по расширению договорно-правовой базы белорусско-колумбийского сотрудничества.

