О вручении заместителю Министра иностранных дел Беларуси Е.Шестакову копий верительных грамот Послом Кубы

27 мая 2022 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Евгений Шестаков принял копии верительных грамот Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Куба в Республике Беларусь Сантьяго Переса Бенитеса.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-кубинского сотрудничества, включая политические, торгово-экономические и гуманитарные аспекты, а также взаимодействие двух стран в международных организациях.

Стороны подтвердили готовность и далее содействовать всестороннему развитию белорусско-кубинских отношений в духе полного взаимопонимания и взаимной поддержки.

версия для печати