О вручении заместителю Министра иностранных дел Беларуси Е.Шестакову копий верительных грамот Послом Кубы27 мая 2022 г.
27 мая 2022 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Евгений Шестаков принял копии верительных грамот Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Куба в Республике Беларусь Сантьяго Переса Бенитеса.
В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-кубинского сотрудничества, включая политические, торгово-экономические и гуманитарные аспекты, а также взаимодействие двух стран в международных организациях.
Стороны подтвердили готовность и далее содействовать всестороннему развитию белорусско-кубинских отношений в духе полного взаимопонимания и взаимной поддержки.
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