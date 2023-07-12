О встрече Посла Беларуси А.Метелицы с Первым заместителем Министра экономики Пакистана

12 июля 2023 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан Андрей Метелица встретился с первым заместителем Министра экономики Пакистана Казимом Ниазом.

В рамках встречи стороны обсудили актуальное состояние белорусско-пакистанских экономических отношений, в том числе ход реализации договоренностей по итогам шестого заседания Белорусско-Пакистанской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, состоявшегося в г.Минске в январе 2023 года.

Особое внимание уделено предстоящим совместным мероприятиям, направленным на активизацию торгово-экономического сотрудничества.

Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства между Беларусью и Пакистаном в экономике и иных сферах.

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