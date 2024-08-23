О встрече Министра иностранных дел Беларуси М.Рыженкова с Послом Казахстана

23 августа 2024 г. состоялась встреча Министра иностранных дел Республики Беларусь Максима Рыженкова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Беларусь Тимуром Жаксылыковым.

Стороны обменялись информацией о повестке белорусско-казахстанских отношений, обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества.



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