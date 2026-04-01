О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси П.Утюпина с Постоянным представителем России при уставных и других органах СНГ

1 апреля 2026 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Павел Утюпин встретился с Постоянным представителем Российской Федерации при уставных и других органах Содружества Независимых Государств (СНГ) в г.Минске Александром Лукашевичем.

Собеседники обсудили ход подготовки к предстоящим мероприятиям по линии Содружества, включая заседания Совета министров иностранных дел (апрель) и Совета глав правительств СНГ (май).

Уделили внимание вопросам деятельности интеграционного объединения, подтвердили заинтересованность в продолжении активной совместной работы, направленной на углубление взаимодействия между Беларусью и Россией на площадке СНГ, в том числе в рамках празднования 35-летия организации.

Обозначены ключевые направления сотрудничества в целях повышения эффективности Содружества и дальнейшего укрепления его международного авторитета.

