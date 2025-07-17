О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси П.Утюпина с Послом Туркменистана

17 июля 2025 г. состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Павла Утюпина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Беларусь Назаркулы Шакулыевым.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-туркменских отношений, а также график предстоящих визитов и встреч, в том числе в рамках международных мероприятий.

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