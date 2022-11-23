Об участии Министра иностранных дел Беларуси В.Макея в совместном заседании СМИД, СМО и КССБ ОДКБ в г.Ереване

23 ноября 2022 г. в г.Ереване (Республика Армения) Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей принял участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

На заседании состоялся откровенный обмен мнениями по широкому спектру вопросов региональной и глобальной безопасности, а также о текущей военно-политической ситуации в зоне ответственности ОДКБ.

В своем выступлении В.Макей констатировал углубление кризиса существующего мирового порядка, затрагивающего все сферы международных отношений. Заявил о дискредитации важнейших институтов поддержания мира, безопасности и стабильности, таких как ООН и ОБСЕ, разрушении международного инструментария в области контроля над вооружениями и нераспространения. Выразил глубокую обеспокоенность в связи с беспрецедентной по масштабам милитаризацией сопредельных с Беларусью стран-членов НАТО, что способствует росту военно-политической напряженности и провоцирует дальнейшую гонку вооружений.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства призвал государства-члены ОДКБ к укреплению сплоченности и солидарности, чтобы эффективнее противостоять современным вызовам и угрозам безопасности.

На совместном заседании был одобрен ряд документов по насущным вопросам развития и совершенствования ОДКБ, которые были переданы на рассмотрение сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

На заседании был также принят ряд заявлений министров иностранных дел государств-членов ОДКБ по актуальным вопросам международной повестки дня, включая разработанное по инициативе Беларуси заявление по вопросам укрепления архитектуры международной и региональной безопасности и контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения.

Накануне совместного заседания СМИД, СМО, КССБ ОДКБ в г.Ереване 22 ноября с.г. состоялась рабочая встреча министров иностранных дел государств-членов ОДКБ, на которой стороны обсудили вопросы внешнеполитической координации в рамках ОДКБ.

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