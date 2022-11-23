Размер шрифта:

Об участии Министра иностранных дел Беларуси В.Макея в совместном заседании СМИД, СМО и КССБ ОДКБ в г.Ереване

23 ноября 2022 г.

 

23 ноября 2022 г. в г.Ереване (Республика Армения) Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей принял участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

На заседании состоялся откровенный обмен мнениями по широкому спектру вопросов региональной и глобальной безопасности, а также о текущей военно-политической ситуации в зоне ответственности ОДКБ.

В своем выступлении В.Макей констатировал углубление кризиса существующего мирового порядка, затрагивающего все сферы международных отношений. Заявил о дискредитации важнейших институтов поддержания мира, безопасности и стабильности, таких как ООН и ОБСЕ, разрушении международного инструментария в области контроля над вооружениями и нераспространения. Выразил глубокую обеспокоенность в связи с беспрецедентной по масштабам милитаризацией сопредельных с Беларусью стран-членов НАТО, что способствует росту военно-политической напряженности и провоцирует дальнейшую гонку вооружений.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства призвал государства-члены ОДКБ к укреплению сплоченности и солидарности, чтобы эффективнее противостоять современным вызовам и угрозам безопасности.

На совместном заседании был одобрен ряд документов по насущным вопросам развития и совершенствования ОДКБ, которые были переданы на рассмотрение сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

На заседании был также принят ряд заявлений министров иностранных дел государств-членов ОДКБ по актуальным вопросам международной повестки дня, включая разработанное по инициативе Беларуси заявление по вопросам укрепления архитектуры международной и региональной безопасности и контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения.

Накануне совместного заседания СМИД, СМО, КССБ ОДКБ в г.Ереване 22 ноября с.г. состоялась рабочая встреча министров иностранных дел государств-членов ОДКБ, на которой стороны обсудили вопросы внешнеполитической координации в рамках ОДКБ.

версия для печати

Видео МИД

Архив

Интервью заместителя Министра Ю.Амбразевича телеканалу «ОНТ»

Выступление Министра В.Макея на мероприятии высокого уровня ГА ООН по тематике ядерного разоружения (26 сентября 2022 г., г.Нью-Йорк)

Выступление Министра В.Макея на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2022 г.)

Выступление Министра В.Макея на заседании Совета Безопасности ООН (сентябрь 2022 г.)

Интервью пресс-секретаря МИД А.Глаза телеканалу «ОНТ»

Интервью Министра В.Макея информационному агентству Sputnik.Беларусь

Официальные интернет-ресурсы

Президент Республики Беларусь

www.president.gov.by

Совет Министров Республики Беларусь

www.government.gov.by

Совет Республики

www.sovrep.gov.by

Палата представителей

www.house.gov.by

Официальный сайт Республики Беларусь

www.belarus.by

Международный ИКТ-Форум ТИБО-2022

www.tibo.by

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь

www.ncpi.gov.by

Портал информационной поддержки экспорта Export.by

www.export.by

Белорусская торгово-промышленная палата

www.cci.by

Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛ

www.торги.бел

Правовой форум Беларуси

www.forumpravo.by

Национальное агентство инвестиций и приватизации

www.investinbelarus.by

Национальное агентство по туризму

www.belarustourism.by

Белорусская универсальная товарная биржа

www.butb.by

Информационно-аналитический портал Союзного государства

www.soyuz.by

Телеканал «Беларусь-24»

www.belarus24.by

Радиостанция «Беларусь»

www.radiobelarus.by

Дипсервис

www.dipservice.by

Главное хозяйственное управление

www.bc.by

Электронная торговая площадка “TradeBel”

www.tradebel.com

Национальная академия наук Беларуси

www.nasb.gov.by

Министерство образования Республики Беларусь

www.edu.gov.by

Министерство природных ресурсов Республики Беларусь

www.minpriroda.gov.by

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

www.minzdrav.gov.by

Министерство экономики Республики Беларусь

www.economy.gov.by