Интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Бразилии С.Лукашевича бразильской газете “Correio Braziliense” (12 мая 2022 г.)13 мая 2022 г.
Данные внешней торговли Бразилии (Comexstat) показывают, что с января по март 2022 года в Бразилию было поставлено около 612 тыс. тонн хлористого калия из Беларуси, около 659 тыс. тонн из России и 719 тыс. тонн из Канады. Эти три страны, как и в 2021 году, остаются лидерами в поставках калийных удобрений в Бразилию, образовывая так называемую «большую тройку».
Наша продукция поставляется на самых выгодных условиях: средняя стоимость калийных удобрений из Беларуси в 2022 году была на 60% ниже, чем удобрений из России и Канады. Факт: заменить белорусский калий на бразильском рынке невозможно, поскольку он составляет почти 20% бразильского рынка. Однако 1 февраля 2022 года его транзит в Бразилию через традиционный морской порт Клайпеда (Литва) был остановлен решением литовского правительства по выдуманным политическим причинам.
Важно понимать, что меры против транзита калийных удобрений из Беларуси через Литву не связаны с военными действиями в Украине. В основе санкций лежит непризнание США и Евросоюзом президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года и последующие враждебные действия США и ЕС, направленные на нанесение ущерба странам, которые зависят от калийных удобрений из Беларуси, таким как Бразилия, Китай, Индия.
Мы рассматриваем возможные варианты вместе с бразильскими властями. В апреле 2022 года белорусская делегация провела ряд переговоров в Правительстве Бразилии, а также с Парламентским сельскохозяйственным блоком, Конфедерацией сельского хозяйства и животноводства Бразилии и рядом других. Было отмечено, что Бразилия заинтересована в калийных удобрениях по разумной стоимости для своего сельского хозяйства. Текущие цены на рынке удобрений, на которые влияют трудности с поставками в Беларусь, увеличивают стоимость сельскохозяйственного производства в Бразилии из-за сокращения доступа к калийным удобрениям.
Возобновление поставок калия из Беларуси в Бразилию, безусловно, приведет к значительному снижению цен на бразильском рынке на этот вид удобрений и себестоимости сельскохозяйственной продукции. Беларусь играет на понижение цен на калийные удобрения. Некоторые страны обещают помочь с закупкой удобрений. Но есть разница между покупкой тонны за 1 000 реалов или за 5 000 реалов.
Эта ситуация требует комплексного решения. Несмотря на ряд заверений со стороны канадских производителей калийной отрасли, для бразильского сельского хозяйства представляется логичным сохранить конкурентоспособность на этом рынке и возобновить каналы поставок из Беларуси. Кроме того, белорусское правительство приняло решение о либерализации процедур экспорта калийных удобрений с 6 апреля 2022 года. В этом контексте эффективным решением может стать прямая связь между конечным потребителем в Бразилии и производителем удобрений в Беларуси. Группа крупных сельскохозяйственных компаний в Бразилии могла бы проработать возможность прямых закупкой калия в Беларуси.
Исторически поставки калийных удобрений из Беларуси в Бразилию осуществлялись через посредников. Когда политическая ситуация вокруг поставок калийных удобрений из Беларуси осложнилась, посредники не смогли ее разрешить, поскольку в результате не были заинтересованы в рациональной цене калия на бразильском рынке, а также из-за политического давления со стороны США и ЕС.
Есть много информации о событиях в Украине, соседней с нами стране. Существует много непроверенной и откровенно ложной информации об участии белорусских военных там. Мы заявляли об этом ранее и вот 13 апреля 2022 года Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе в своем официальном заявлении подтвердила, что Беларусь не участвует в "спецоперации в Украине".
На Беларусь, как страну, имеющую границы и с Украиной, и с Россией, легла значительная нагрузка: помощь беженцам, физическая защита своих границ. Беларусь предоставляет платформу для мирных переговоров, а западные страны - вооружение. На наш взгляд, предоставление вооружений лишь подчеркивает отсутствие заинтересованности в прекращении боевых действий.
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