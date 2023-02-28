О встрече Посла Беларуси А.Конюка с Министром территориального управления и инфраструктур Армении

28 февраля 2023 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Армения Александра Конюка с Министром территориального управления и инфраструктур Республики Армения Гнелом Саносяном.

Рассмотрены перспективы активизации торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Армении, включая вопросы сотрудничества в сфере строительства, развития межрегиональных связей, обмен визитами профильных ведомств и руководства регионов.

Собеседники отметили наличие значительного потенциала для дальнейшего расширения двустороннего взаимодействия.

версия для печати