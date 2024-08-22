О встрече Министра иностранных дел Беларуси М.Рыженкова с Апостольским Нунцием

22 августа 2024 г. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков встретился с Анте Йозичем, Апостольским Нунцием в Республике Беларусь, в связи с окончанием его дипломатической миссии.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Святым Престолом.

Состоялся обмен мнениями о международной ситуации, в том числе в контексте предпринимаемых сторонами усилий по урегулированию региональных конфликтов.

М.Рыженков поблагодарил А.Йозича за активную плодотворную работу в Республике Беларусь и пожелал ему успехов в рамках нового назначения.

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