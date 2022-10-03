О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Апостольским Нунцием

3 октября 2022 г. Первый заместитель Министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник встретился с Апостольским Нунцием, архиепископом Анте Йозичем.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в гуманитарной сфере. Стороны обменялись мнениями о cитуации в регионе.

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