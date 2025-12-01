Комментарий пресс-секретаря МИД Р.Варанкова в связи с нарушением государственной границы Беларуси БПЛА c территории Литвы01 декабря 2025 г.
1 декабря в Министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван Временный поверенный в делах Литовской Республики в Республике Беларусь Эрикас Вилканецас.
Ему был заявлен протест в связи с нарушением государственной границы Республики Беларусь беспилотным летательным аппаратом самолетного типа, осуществленным с территории Литовской Республики 30 ноября 2025 года.
Указанный БПЛА незаконно вторгся в воздушное пространство Республики Беларусь из Лаздийского района Литвы и упал в черте города Гродно.
Проведенный анализ обломков, включая содержащиеся на флэш-накопителях видеозапись и навигационные данные, свидетельствует, что маршрут БПЛА западноевропейского производства предполагал пролет над территорией Беларуси, перелет в Польшу и возвращение по тому же маршруту в точку взлета на территории Литвы. Расцениваем эти действия как преднамеренную провокацию не только в отношении Республики Беларусь, но и Республики Польша.
Подобные действия представляют собой угрозу безопасности Республики Беларусь и являются прямым нарушением норм международного права, включая Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации.
Белорусская сторона требует от литовской стороны:
1. Немедленно предоставить детальную и исчерпывающую информацию об обстоятельствах данного инцидента, включая цели запуска и оператора воздушного судна.
2. Провести тщательное расследование и привлечь к ответственности виновных в организации данного провокационного акта.
3. Принять незамедлительные и исчерпывающие меры для недопущения подобных инцидентов в будущем.
Республика Беларусь оставляет за собой право предпринять все необходимые меры для защиты своего суверенитета и безопасности, исходя из складывающейся обстановки.
