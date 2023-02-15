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О встрече Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Послом Кубы

15 февраля 2023 г.

 

15 февраля 2023 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Куба в Республике Беларусь Сантьяго Пересом Бенитесом.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-кубинской повестки дня, наметили совместные шаги по активизации взаимодействия между странами, прежде всего, на торгово-экономическом направлении.

 

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