О встрече Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Послом Кубы15 февраля 2023 г.
15 февраля 2023 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Куба в Республике Беларусь Сантьяго Пересом Бенитесом.
В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-кубинской повестки дня, наметили совместные шаги по активизации взаимодействия между странами, прежде всего, на торгово-экономическом направлении.
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