Размер шрифта:

О встрече Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Министром иностранных дел Ирана

12 марта 2023 г.

12 марта 2023 г. в Тегеране накануне официального визита в Исламскую Республику Иран Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко состоялась встреча Министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника и Министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира Абдоллахиана.

Главы дипломатических ведомств Беларуси и Ирана обсудили состояние и динамику развития двусторонних отношений, уделив особое внимание практической реализации белорусско-иранских проектов. Рассмотрен план мероприятий в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений.

Подчеркнут конструктивный характер взаимодействия Минска и Тегерана, а также необходимость интенсификации двусторонних контактов. Состоялся обмен мнениями по наиболее перспективным направлениям торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Определены совместные шаги по дальнейшему укреплению белорусско-иранского диалога в сферах, представляющих взаимный интерес.

версия для печати

Видео МИД

Архив

Интервью заместителя Министра Ю.Амбразевича телеканалу «ОНТ»

Выступление Министра В.Макея на мероприятии высокого уровня ГА ООН по тематике ядерного разоружения (26 сентября 2022 г., г.Нью-Йорк)

Выступление Министра В.Макея на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2022 г.)

Выступление Министра В.Макея на заседании Совета Безопасности ООН (сентябрь 2022 г.)

Интервью пресс-секретаря МИД А.Глаза телеканалу «ОНТ»

Интервью Министра В.Макея информационному агентству Sputnik.Беларусь

Официальные интернет-ресурсы

Президент Республики Беларусь

www.president.gov.by

Совет Министров Республики Беларусь

www.government.gov.by

Совет Республики

www.sovrep.gov.by

Палата представителей

www.house.gov.by

Официальный сайт Республики Беларусь

www.belarus.by

Международный ИКТ-Форум ТИБО-2022

www.tibo.by

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь

www.ncpi.gov.by

Портал информационной поддержки экспорта Export.by

www.export.by

Белорусская торгово-промышленная палата

www.cci.by

Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛ

www.торги.бел

Правовой форум Беларуси

www.forumpravo.by

Национальное агентство инвестиций и приватизации

www.investinbelarus.by

Национальное агентство по туризму

www.belarustourism.by

Белорусская универсальная товарная биржа

www.butb.by

Информационно-аналитический портал Союзного государства

www.soyuz.by

Телеканал «Беларусь-24»

www.belarus24.by

Радиостанция «Беларусь»

www.radiobelarus.by

Дипсервис

www.dipservice.by

Главное хозяйственное управление

www.bc.by

Электронная торговая площадка “TradeBel”

www.tradebel.com

Национальная академия наук Беларуси

www.nasb.gov.by

Министерство образования Республики Беларусь

www.edu.gov.by

Министерство природных ресурсов Республики Беларусь

www.minpriroda.gov.by

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

www.minzdrav.gov.by

Министерство экономики Республики Беларусь

www.economy.gov.by