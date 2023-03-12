О встрече Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Министром иностранных дел Ирана

12 марта 2023 г. в Тегеране накануне официального визита в Исламскую Республику Иран Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко состоялась встреча Министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника и Министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира Абдоллахиана.

Главы дипломатических ведомств Беларуси и Ирана обсудили состояние и динамику развития двусторонних отношений, уделив особое внимание практической реализации белорусско-иранских проектов. Рассмотрен план мероприятий в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений.

Подчеркнут конструктивный характер взаимодействия Минска и Тегерана, а также необходимость интенсификации двусторонних контактов. Состоялся обмен мнениями по наиболее перспективным направлениям торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Определены совместные шаги по дальнейшему укреплению белорусско-иранского диалога в сферах, представляющих взаимный интерес.

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