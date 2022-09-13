О встрече Посла Беларуси Н.Овсянко с заместителем Министра иностранных дел Колумбии

12 сентября 2022 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Колумбия Николая Овсянко с заместителем Министра иностранных дел Республики Колумбия Франсиско Коем.

Стороны обменялись мнениями по широкому спектру вопросов, включая политическое взаимодействие, обсудили актуальное состояние договорно-правовой базы, перспективы расширения экономических связей, а также сотрудничество Беларуси и Колумбии в сфере культуры и образования.

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