О вручении копий верительных грамот Послом Беларуси в Индии М.Касько в МИД Индии

31 января 2024 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Индия Михаил Касько вручил копии верительных грамот начальнику Службы протокола МИД Индии Аншуману Гауру.

В ходе встречи стороны подтвердили взаимный интерес и намерение способствовать развитию сотрудничества между Беларусью и Индией, а также обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровне.

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