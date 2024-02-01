О вручении копий верительных грамот Послом Беларуси в Индии М.Касько в МИД Индии01 февраля 2024 г.
31 января 2024 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Индия Михаил Касько вручил копии верительных грамот начальнику Службы протокола МИД Индии Аншуману Гауру.
В ходе встречи стороны подтвердили взаимный интерес и намерение способствовать развитию сотрудничества между Беларусью и Индией, а также обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровне.
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