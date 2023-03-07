О встрече Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Послом Швейцарии

7 марта 2023 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в Республике Беларусь Кристине Хонеггер Золотухин.

Стороны обсудили актуальное состояние и перспективы развития белорусско-швейцарских отношений, а также обменялись мнениями о ситуации в регионе.

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