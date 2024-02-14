О рабочем визите заместителя Министра иностранных дел Беларуси Е.Шестакова в Султанат Оман14 февраля 2024 г.
13 – 14 февраля 2024 г. проходит рабочий визит в г.Маскат (Султанат Оман) белорусской делегации во главе с заместителем Министра иностранных дел Евгением Шестаковым.
Центральным мероприятием визита стало проведение 7-го раунда политических консультаций между министерствами иностранных дел Беларуси и Омана. Оманскую делегацию возглавил заместитель Министра иностранных дел Султаната Оман по политическим вопросам шейх Халифа бен Али бен Исса аль-Харти.
Стороны обсудили широкий круг вопросов сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, совершенствования договорно-правовой базы белорусско-оманских отношений, а также региональную проблематику.
Особое внимание было уделено вопросам реализации взаимных визитов и мероприятий высокого уровня.
В рамках визита в г.Маскат заместитель Министра иностранных дел Беларуси провел встречу с заместителем Министра торговли, промышленности и содействия инвестициям Султаната Оман по развитию инвестиционного сотрудничества Ибтисам бинт Ахмед бен Саид аль-Фаруджия.
Стороны обсудили возможности активизации торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, а также реализации совместных проектов.
Участники встречи акцентировали внимание на необходимости организации прямого авиационного сообщения между Беларусью и Оманом.
Заместитель Министра иностранных дел Беларуси также встретился с Председателем Правления Оманской торгово-промышленной палаты шейхом Фейсалом аль-Равасом.
Обсуждены вопросы взаимодействия между торгово-промышленными палатами двух стран, включая формирование Белорусско-Оманского делового комитета.
Стороны положительно отметили активизацию контактов между бизнес-сообществами Беларуси и Омана и обсудили итоги проведенных в 2023 году визитов представителей деловых кругов двух стран.
13 февраля 2024 г. заместитель Министра иностранных дел Беларуси принял участие в церемонии открытия офиса Почетного консула Республики Беларусь в Султанате Оман.
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