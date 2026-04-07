О вручении Послом КНДР копий верительных грамот Министру иностранных дел Беларуси М.Рыженкову

7 апреля 2026 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков принял копии верительных грамот Чрезвычайного и Полномочного Посла Корейской Народно-Демократической Республики в Республике Беларусь Чи Гён Су.

Собеседники подтвердили нацеленность на дальнейшее развитие и углубление двустороннего сотрудничества между Беларусью и КНДР в различных сферах. Особое внимание уделено реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита в г.Пхеньян на высшем уровне.

Глава МИД пожелал Послу всяческих успехов и выразил уверенность в результативности его предстоящей работы в нашей стране.

