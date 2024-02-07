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Об участии Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника в Форуме регионов Беларуси и Узбекистана

07 февраля 2024 г.

 

7 февраля 2024 г. Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник принял участие в работе II Форума регионов Беларуси и Узбекистана. 

В рамках мероприятия был подписан ряд контрактов и соглашений. В частности, представители регионов и деловых кругов двух стран договорились наращивать сотрудничество в сфере промышленной кооперации, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, образования, здравоохранения и фармацевтики, а также условились развивать сотрудничество в области спорта и туризма, подготовки кадров для лесотехнической отрасли, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Министр также посетил Посольство Беларуси в Узбекистане, где провел встречу с представителями Белорусского культурного центра «Світанак» г.Ташкента. Обсудили вопросы проведения совместных мероприятий, приуроченных к народным праздникам и памятным историческим датам. 

С.Алейник отметил важный вклад БКЦ «Світанак» в сохранение и популяризацию белорусских традиций, языка и культуры, а также активную работу центра с молодежью. 

Председатель «Світанка» Галина Татаренко рассказала о деятельности белорусского культурного центра и презентовала фотоальбом, изданный при поддержке Посольства Беларуси в Узбекистане к 30-летию Центра. 

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