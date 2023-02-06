Телефоны горячей линии посольств Беларуси в Турции и Сирии

Для получения экстренной помощи граждане Беларуси, находящиеся в Турции и Сирии, могут связаться с сотрудниками посольств по телефонам горячей линии:

Турция: +90 (312) 441 6450 +90 (533) 708 8475;

Сирия: +963 94 88 88 653.

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