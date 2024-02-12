О встрече Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Послом Пакистана12 февраля 2024 г.
12 февраля 2024 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан в Беларуси Саджадом Хайдером Ханом.
Состоялся обмен поздравительными посланиями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Пакистаном (3 февраля 1994 г.).
Стороны констатировали достигнутый за последние три десятилетия высокий уровень белорусско-пакистанских связей. Особый акцент сделан на результатах сотрудничества Беларуси и Пакистана в торгово-экономической сфере. Отмечена положительная динамика взаимодействия двух стран в международных организациях.
Белорусская сторона выразила признательность Пакистану за поддержку заявки Беларуси на присоединение к Шанхайской организации сотрудничества и оперативную ратификацию Меморандума об обязательствах в целях получения статуса государства-члена ШОС. Обсуждены вопросы взаимодействия во всех измерениях ШОС.
Собеседники наметили планы работы на 2024 год, включая обмен визитами, проведение межмидовских консультаций и ряда тематических мероприятий, посвященных 30-летию со дня установления дипломатических отношений.
Подтверждена взаимная заинтересованность в интенсификации всего комплекса двусторонних отношений между Беларусью и Пакистаном.
2023 год в истории белорусской дипломатии
Интервью С.Алейника телеканалу «СТВ» по итогам визита в Уганду
Международная конференция по Евразийской безопасности
Выступление Министра С.Алейника на 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2023 г.)
Выступление Министра С.Алейника на заседании Совета Безопасности ООН (сентябрь 2023 г.)
Интервью заместителя Министра иностранных дел Ю.Амбразевича
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