О встрече Посла Беларуси Д.Кольцова с заместителем Министра внутренних дел Ирана

31 декабря 2024 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Исламской Республике Иран Дмитрий Кольцов встретился с заместителем Министра внутренних дел Ирана по политическим вопросам Али Зайнивандом.

Стороны подчеркнули важность дальнейшей интенсификации взаимодействия профильных структур двух стран. Рассмотрена проблематика укрепления договорно-правовой базы белорусско-иранского сотрудничества.

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