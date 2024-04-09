О вручении Послом Беларуси И.Белым верительных грамот Президенту ЮАР

9 апреля 2024 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь Игорь Белый вручил верительные грамоты Президенту Южно-Африканской Республики Сирилу Рамапосе.

В ходе краткой беседы глава белорусской дипмиссии затронул с лидером Южной Африки актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая график визитов на высшем и высоком уровнях, реализацию в ЮАР сборочного производства белорусских тракторов, а также взаимодействие двух стран на международных площадках, в частности в БРИКС.

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