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О встрече Министра иностранных дел Беларуси М.Рыженкова с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел Вьетнама

13 мая 2025 г.

 

12 мая 2025 г. состоялась встреча Министра иностранных дел Республики Беларусь Максима Рыженкова с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шоном. 

Встреча прошла в рамках официального визита Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама в Беларусь.

Стороны обсудили приоритетные вопросы белорусско-вьетнамских отношений и взаимодействия на многосторонних площадках. 

Подробно рассмотрели пути укрепления политических и дипломатических связей, повышения эффективности действующих механизмов сотрудничества, а также разработки и внедрения новых форм взаимодействия. Особое внимание уделили перспективным направлениям работы по линии МИД в рамках формирования и последующей реализации дорожной карты сотрудничества двух стран.

Подчеркнута важность продолжения практики регулярных межмидовских консультаций как эффективной формы контроля и аудита реализации двусторонних договоренностей.  

Подтверждено стремление конвертировать политическую волю в конкретные взаимовыгодные торгово-экономические проекты на благо народов двух стран.

Собеседники затронули вопросы взаимодействия в гуманитарной сфере, включая укрепление межчеловеческих контактов,  связей по линии академических, культурных кругов, бизнес-сообществ. Отмечена заинтересованность формировать прочные и устойчивые связи на общегосударственном и региональном уровнях, развивать проекты прямого взаимодействия граждан двух стран.  

В ходе встречи состоялся также обмен мнениями по отдельным вопросам региональной и глобальной повесток дня.

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