О встрече Министра иностранных дел Беларуси М.Рыженкова с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел Вьетнама13 мая 2025 г.
12 мая 2025 г. состоялась встреча Министра иностранных дел Республики Беларусь Максима Рыженкова с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шоном.
Встреча прошла в рамках официального визита Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама в Беларусь.
Стороны обсудили приоритетные вопросы белорусско-вьетнамских отношений и взаимодействия на многосторонних площадках.
Подробно рассмотрели пути укрепления политических и дипломатических связей, повышения эффективности действующих механизмов сотрудничества, а также разработки и внедрения новых форм взаимодействия. Особое внимание уделили перспективным направлениям работы по линии МИД в рамках формирования и последующей реализации дорожной карты сотрудничества двух стран.
Подчеркнута важность продолжения практики регулярных межмидовских консультаций как эффективной формы контроля и аудита реализации двусторонних договоренностей.
Подтверждено стремление конвертировать политическую волю в конкретные взаимовыгодные торгово-экономические проекты на благо народов двух стран.
Собеседники затронули вопросы взаимодействия в гуманитарной сфере, включая укрепление межчеловеческих контактов, связей по линии академических, культурных кругов, бизнес-сообществ. Отмечена заинтересованность формировать прочные и устойчивые связи на общегосударственном и региональном уровнях, развивать проекты прямого взаимодействия граждан двух стран.
В ходе встречи состоялся также обмен мнениями по отдельным вопросам региональной и глобальной повесток дня.
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