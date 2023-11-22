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О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси Е.Шестакова с Секретарем по международным отношениям Партии трудящихся Бразилии

22 ноября 2023 г.

 

22 ноября 2023 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Евгений Шестаков провел встречу с Секретарем по международным отношениям Партии трудящихся Бразилии Роменио Перейра.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем политическом взаимодействии между двумя странами, перспективах интенсификации межгосударственного диалога на всех уровнях, обсудили весь спектр белорусско-бразильского торгово-экономического сотрудничества и пути наращивания двустороннего товарооборота для реализации имеющегося колоссального потенциала.

Подтверждена заинтересованность в дальнейшей координации усилий, направленных на всестороннее развитие сотрудничества между Беларусью и Бразилией.

 

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