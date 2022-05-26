Выступление заместителя Министра иностранных дел Беларуси Ю.Амбразевича на Евразийском экономическом форуме – 2022 (Бишкек, 26 мая 2022 г.)

Уважаемые участники Форума,

Становление ЕАЭС приходится на кризисное время глобальных перемен.

Многие аналитики полагают, что мир уже в среднесрочной перспективе станет миром макрорегионов. Большинство факторов говорит именно в пользу такого сценария, нежели сохранения концепции глобализации, ведомой Западом.

Переход к многополярному миру будет сопровождаться потрясениями. Неминуемы столкновения Запада, отстаивающего свое доминирование, с растущими лидерами, которые будут играть главные роли в формировании новых полюсов.

Как представляется, нынешний конфликт в Украине – лишь одно из таких потрясений. Отрадно, что он подтвердил на примере голосований в ООН, что все больше незападных стран выбирают свои собственные интересы.

Новым полюсам развития, однако, предстоит потрудиться, чтобы доказать свое право на жизнь.

Прежде чем мир макрорегионов увидит свет, мировой порядок ждет много болезненных перемен. Достаточно представить, например, процесс дедолларизации и его последствия, укорачивание производственно-логистических цепочек, их замыкание в рамках емких региональных объединений или обретение промышленностью прежней первостепенной роли в экономике и связанный с этим рост значения производственной специализации государств в зависимости от их природных ресурсов.

Ориентация на самодостаточность и более высокая устойчивость экономики к внешним шокам, эффективная управляемость на базе сильных государств и их социальная ориентация, синергический эффект от взаимодополняемости, прежде всего, в промышленной кооперации – вот те качества, которые позволят макрорегионам стать действенной альтернативой западной глобализации, обеспечить в итоге более справедливое распределение ресурсов и доходов и инклюзивное вовлечение всех без исключения людей в эффективное развитие. Надо признать, что либеральный мировой порядок делает невозможным позитивный ответ на вопрос о том, когда же золотой миллиард и третий мир сравняются в уровне жизни. Концепция западной глобализации навсегда консервирует этот разрыв.

ЕАЭС имеет все шансы стать одним из макрорегионов при условии, что так или иначе, но члены будут едины в ответе на внешние шоки и в понимании важности создания полноценных региональных цепочек производства. Политическое единство элит, их воля и понимание ответственности перед народами – это залог успеха проекта Союза. В формировании политического единства определяющая роль принадлежит объективному лидеру, который должен обеспечить механизмы действительного учета интересов всех членов Союза.

Только тогда Союз сможет:

- устоять перед внешними шоками;

- построить высокоэффективную экономику;

- иметь эффективную политическую систему принятия решений;

- вписаться в последующее международное разделение труда между макрорегионами.

От внутреннего качества интеграции напрямую зависят качество международного статуса Союза и все вытекающие выгоды для его членов.

Уважаемые дамы и господа,

Объективные процессы глобального переустройства, строительства ЕАЭС и обретения Союзом своего места в новом мире будут происходить параллельно.

ЕАЭС важно продолжить взаимовыгодное сотрудничество с аналогичными региональными объединениями и странами, готовыми к равноправным контактам. В некоторых из них уже просматриваются будущие макрорегионы.

Думается, что взаимодействие в рамках БРИКС может стать прообразом механизмов «интеграции интеграций» – взаимодействия между макрорегионами, которое безусловно будет иметь место после того, как улягутся основные потрясения переходного периода.

Такое взаимодействие будет стабильным и эффективным при одном наиважнейшем условии: равноправие игроков и вытекающий из этого принципа отказ от вмешательства во внутренние дела.

В этом контексте интересно, что в мае 2021 года в международной он-лайн конференции высокого уровня по теме «Использование потенциала межрегиональной интеграции для достижения ЦУР», организованной Беларусью в партнерстве с ЮНКТАД, принимали участие все значимые объединения региональной интеграции и международные организации за исключением Евросоюза и USMCA. Это показывает нацеленность правительств Северной Америки и Западной Европы на развитие мира по другому сценарию, на сохранение их гегемонии.

Участники упомянутой Конференции согласились в том, что региональные интеграционные проекты, объединяющим началом которых является торговля и развитие, заинтересованы в изучении наилучших практик институционального строительства и внешних механизмов сотрудничества. Кстати, благодаря усилиям группы стран ЕАЭС такая возможность теперь создана на площадке ЮНКТАД в соответствии с решениями ее 15-й сессии в 2021 году.

Полагаю, что ЕАЭС надо продолжить лидировать в ООН в продвижении темы «интеграции интеграций».

Спасибо.

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