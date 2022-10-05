О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Временным Поверенным в Делах Катара

5 октября 2022 г. Первый заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник провел встречу с Временным Поверенным в Делах Государства Катар в Республике Беларусь Мешаалем аль-Аттыей.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на расширение торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие в международных организациях. Собеседники также обменялись мнениями по ситуации в регионе.

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