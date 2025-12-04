Выступление заместителя Министра иностранных дел Беларуси И.Секреты на пленарном заседании СМИД ОБСЕ (4 декабря 2025 г., г.Вена)

Мы встречаемся с вами в момент, когда европейская безопасность переживает, возможно, самый глубокий кризис со времён Хельсинки. За последние годы наш регион превратился из пространства диалога в пространство страхов, барьеров и взаимных обвинений. Сегодня важно уйти от заезженных пропагандистских мантр и назвать вещи своими именами.

Архитектура безопасности, которая методом проб и ошибок выстраивалась десятилетиями, фактически разрушена. Прекратили своё действие механизмы контроля над вооружениями. Прежние форматы переговоров заморожены. Доверие сведено к нулю.

Важно понимать: это произошло не внезапно и отнюдь не в 2022 году. Разрушение шло по нарастающей почти три десятилетия. Оно происходило через игнорирование принципа неделимости безопасности, через попытки строить безопасность «для себя и за счёт других», через уверенность в том, что сила и давление – единственные средства достижения политических целей.

Сегодня государства всё чаще говорят языком ультиматумов, а не компромиссов. Европа фактически движется по самоисполняющемуся пророчеству эскалации напряжённости. Если мы не изменим эту логику, то глобальная война из категории риска перейдёт в категорию реальности.

Беларусь ощущает этот кризис не теоретически, а физически – на своих границах.

На наших границах создаются новые заградительные сооружения, закрываются переходы, искусственно выстраиваются новые линии раздела. Огромные средства тратятся на милитаризацию. Одновременно Беларусь обвиняется в агрессивных намерениях, которых у нас никогда не было и нет.

Мы видим, как политизация тем нелегальной миграции и трансграничной контрабанды используется для нагнетания страха. При этом напрочь игнорируется, что эти проблемы – прямое следствие кризисов, разрушенных государств и ошибочных внешнеполитических решений.

Беларусь не обязана и не будет компенсировать последствия чужих ошибок. Но при этом мы всегда остаёмся открытыми к контактам на должном уровне для совместного поиска решения имеющихся проблем.

Кризис международной системы безопасности не может не сказываться на состоянии ОБСЕ.

Наша организация перестала быть форумом для общения тех, кто не согласен друг с другом. Вместо диалога мы получили политическое шоу, где страны делятся на «правильные» и «неправильные». Но ОБСЕ изначально создавалась не как клуб единомышленников, а как механизм взаимодействия оппонентов.

Уверены, без возвращения к этой исходной логике будущего у ОБСЕ нет.

Консенсус – это не техническая процедура, а единственный способ удержать нас всех за одним столом. Попытки его размыть – это прямой путь к исчезновению нашей организации.

Сегодня важно признать очевидное: для прекращения конфликтов и новой разрядки нужно сначала восстановить полноценное международное общение, а не наоборот. Если наши правительства пока временно не готовы к прямому разговору, мы предлагаем подключить к запуску диалога аналитиков, академическое сообщество, экспертные структуры. Беларусь готова принимать такие обсуждения у себя без предварительных условий. Минская международная конференция по евразийской безопасности за три года уже доказала, что может служить нейтральной площадкой, где звучат разные, в том числе неудобные точки зрения, не подменяя собой международные организации, в том числе ОБСЕ.

Что же можно сделать уже сейчас?

Прежде всего, отказаться от практики изоляции, навешивания ярлыков и введения незаконных санкций. Нужно честно оценить, как мы оказались в нынешнем состоянии, нужно беспристрастно проследить генезис трансформации Европы из пространства сотрудничества в пространство недоверия и вражды. Нужно ответственно признать: ни одна страна не может чувствовать себя в безопасности, если безопасность другого государства объявлена второстепенной или незначимой.

Мы призываем государства-участники вернуться к дипломатии как к главному инструменту решения международных проблем. Загрузите наконец дипломатов работой, которой они научены заниматься! Пора превратить нашу площадку ОБСЕ из «ярмарки тщеславия» в поле уважительного взаимодействия дипломатов.

Необходимо восстанавливать механизмы предотвращения инцидентов на границе, каналы оперативного взаимодействия, обсуждение мер прозрачности. Беларуси это нужно не меньше, чем другим. Наше геополитическое положение в центре Европы – не абстрактная категория, а повседневная реальность, требующая практического сотрудничества.

Если мы хотим, чтобы в год 50-летия Хельсинского Заключительного акта наш континент отправил миру не сигнал обречённости, а сигнал надежды, нужно уже сейчас договориться о запуске широкого диалога о будущем безопасности в Евразии. Не против кого-то, а ради того, чтобы избежать новой большой войны.

Беларусь готова участвовать в этой работе и вести разговор честно, взаимоуважительно и профессионально. И мы предлагаем коллегам – и тем, кто с нами согласен, и тем, кто с нами спорит – воспользоваться этим предложением.

