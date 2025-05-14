О встрече Посла Беларуси А.Богданова с Министром сельского хозяйства Казахстана

14 мая 2025 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Казахстан Алексея Богданова с Министром сельского хозяйства Республики Казахстан Айдарбеком Сапаровым.

Стороны обменялись мнениями по вопросам развития сотрудничества в агропромышленной сфере, реализации совместных проектов по подготовке кадров в области сельского хозяйства, строительству молочно-товарных комплексов на территории Казахстана с использованием белорусских технологий, а также проведения первого белорусско-казахстанского аграрного форума.

Отдельное внимание собеседники уделили вопросам подготовки визита официальной делегации Республики Казахстан в Республику Беларусь в рамках предстоящей международной специализированной выставки «БЕЛАГРО-2025».

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