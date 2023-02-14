О встрече Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Послом Ирана14 февраля 2023 г.
14 февраля 2023 г. состоялась встреча Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Республике Беларусь Саидом Яри по случаю завершения каденции иранского дипломата.
Стороны обсудили динамику развития двустороннего сотрудничества в области политического диалога, торговли и промышленной кооперации. Глава внешнеполитического ведомства Беларуси и Посол Ирана «сверили часы» по вопросам актуальной повестки дня отношений между двумя странами, включая предстоящие мероприятия двустороннего характера, развитие договорно-правовой базы сотрудничества и укрепление связей между деловыми кругами.
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Интервью пресс-секретаря МИД А.Глаза телеканалу «ОНТ»
Интервью Министра В.Макея информационному агентству Sputnik.Беларусь
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