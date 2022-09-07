О встрече Посла Беларуси В.Улаховича с заместителем Государственного секретаря Министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии07 сентября 2022 г.
6 сентября 2022 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Венгрии Владимир Улахович провел рабочую встречу с заместителем Государственного секретаря Министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Каталин Бихари.
Стороны рассмотрели широкий круг вопросов торгово-экономического блока, включая актуальные аспекты двусторонней торговли, перспективы инвестиционного сотрудничества, приоритетные направления взаимодействия в сферах промышленной кооперации и инноваций, аграрном секторе и других отраслях.
Состоялся обмен мнениями о возможностях и форматах активизации белорусско-венгерского делового сотрудничества и профильного межведомственного диалога.
Интервью пресс-секретаря МИД А.Глаза телеканалу «ОНТ»
Интервью Министра В.Макея информационному агентству Sputnik.Беларусь
Член паралимпийской команды Беларуси выступила на сессии Конференции ООН о правах инвалидов (июнь 2022 г.)
Пресс-секретарь МИД А.Глаз прокомментировал санкции ЕС против Беларуси
77 лет Победы // Victory Day. 77th Anniversary (2022)
«Хочу быть дипломатом»: итоги конкурса (28 марта 2022 г.)
Официальные интернет-ресурсы
Президент Республики Беларусьwww.president.gov.by
Совет Министров Республики Беларусьwww.government.gov.by
Совет Республикиwww.sovrep.gov.by
Палата представителейwww.house.gov.by
Международный ИКТ-Форум ТИБО-2021www.tibo.by
Официальный сайт Республики Беларусьwww.belarus.by
Национальный центр правовой информации Республики Беларусьwww.ncpi.gov.by
Портал информационной поддержки экспорта Export.bywww.export.by
Белорусская торгово-промышленная палатаwww.cci.by
Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛwww.торги.бел
Национальное агентство инвестиций и приватизацииwww.investinbelarus.by
Национальное агентство по туризмуwww.belarustourism.by
Белорусская универсальная товарная биржаwww.butb.by
Информационно-аналитический портал Союзного государстваwww.soyuz.by
Телеканал «Беларусь-24»www.belarus24.by
Радиостанция «Беларусь»www.radiobelarus.by
Дипсервисwww.dipservice.by
Главное хозяйственное управлениеwww.bc.by
Электронная торговая площадка “TradeBel”www.tradebel.com
Национальная академия наук Беларусиwww.nasb.gov.by
Министерство образования Республики Беларусьwww.edu.gov.by
Министерство природных ресурсов Республики Беларусьwww.minpriroda.gov.by
Министерство здравоохранения Республики Беларусьwww.minzdrav.gov.by
Министерство экономики Республики Беларусьwww.economy.gov.by