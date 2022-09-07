О встрече Посла Беларуси В.Улаховича с заместителем Государственного секретаря Министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии

6 сентября 2022 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Венгрии Владимир Улахович провел рабочую встречу с заместителем Государственного секретаря Министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Каталин Бихари.

Стороны рассмотрели широкий круг вопросов торгово-экономического блока, включая актуальные аспекты двусторонней торговли, перспективы инвестиционного сотрудничества, приоритетные направления взаимодействия в сферах промышленной кооперации и инноваций, аграрном секторе и других отраслях.

Состоялся обмен мнениями о возможностях и форматах активизации белорусско-венгерского делового сотрудничества и профильного межведомственного диалога.

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