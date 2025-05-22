О визите заместителя Министра иностранных дел Беларуси Е.Шестакова в Республику Куба22 мая 2025 г.
18 – 21 мая 2025 г. заместитель Министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков посетил с визитом Республику Куба.
В г.Гаване состоялось 12-е заседание Белорусско-Кубинской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Кубинскую делегацию возглавил Первый заместитель Министра внешней торговли и иностранных инвестиций Карлос Луис Мендес.
Стороны детально обсудили широкий круг вопросов торгово-экономической повестки, проанализировали актуальное состояние и перспективы развития сотрудничества в различных сферах, определили дополнительные «точки роста» по ряду направлений.
В частности, наметили совместные шаги по реализации двусторонних проектов в стратегически важных для кубинской стороны секторах, среди которых обеспечение продовольственной безопасности, развитие сферы строительства, транспортной инфраструктуры, энергетики и добычи полезных ископаемых, модернизация промышленных предприятий, а также повышение уровня обеспеченности населения медицинскими препаратами местного производства.
В рамках работы совместной Комиссии Торговой палатой Кубы был организован бизнес-форум, на площадке которого заинтересованные белорусские и кубинские предприятия смогли провести прямые переговоры. Подписан ряд соответствующих двусторонних документов.
По итогам достигнутых договоренностей в ближайшее время ожидаются очередные поставки в Республику Куба белорусской сухой молочной продукции, дальнейшее развитие проекта по сборке тракторов, прицепного и навесного оборудования к ним, а также запуск на территории Кубы совместного производства белорусских медикаментов.
В рамках визита в Республику Куба Е.Шестаков провел двусторонние встречи с заместителем Премьер-министра Кубы Эдуардо Мартинесом Диасом, Министром внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Оскаром Пересом-Оливой и Министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей.
Кроме того, состоялся очередной раунд белорусско-кубинских межмидовских консультаций на уровне заместителей Министра. Кубинскую сторону возглавил заместитель Министра Анаянси Родригес Камехо.
В ходе проведенных встреч и переговоров стороны обсудили актуальное состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках 11-го заседания Белорусско-Кубинской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и визита на Кубу Премьер-министра Беларуси.
Рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Подтверждена готовность к интенсификации межпарламентского диалога, а также к дальнейшему укреплению традиционно дружественных белорусско-кубинских отношений в рамках международных организаций.
Сторонами отмечен существенный потенциал для наращивания взаимной торговли. Выражена заинтересованность в реализации совместных проектов промышленной кооперации.
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