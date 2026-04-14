Об участии первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Лукашевича в торжественном мероприятии по случаю 100-летнего юбилея Белорусского общества дружбы14 апреля 2026 г.
14 апреля 2026 г. первый заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Лукашевич принял участие в торжественном мероприятии в Белорусском обществе дружбы и культурной связи с зарубежными странами по случаю 100-летнего юбилея организации.
В своем поздравительном слове С.Лукашевич отметил, что Белорусское общество дружбы – давний и надежный партнер Министерства иностранных дел, который вносит важный вклад в расширение контактов, укрепление доверия и добрососедства между странами и народами, продвижение белорусской культуры за рубежом, реализацию международных гуманитарных проектов.
Первый заместитель Министра вручил председателю президиума Белорусского общества дружбы Нине Ивановой высшую награду внешнеполитического ведомства – нагрудный знак отличия органов дипломатической службы «Партнерство».
Ряд активных членов общества были удостоены благодарности МИД за большой личный вклад в развитие и укрепление сотрудничества Республики Беларусь с зарубежными странами.
