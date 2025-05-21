О телефонном разговоре министров иностранных дел Беларуси и Венесуэлы

21 мая 2025 г. по инициативе венесуэльской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Республики Беларусь Максима Рыженкова с Министром иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Иваном Хилем Пинто.

В ходе беседы стороны подтвердили дружественный и открытый характер белорусско-венесуэльского межгосударственного диалога. Глава венесуэльского внешнеполитического ведомства передал свои поздравления по случаю 80-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, а также обсуждили ключевые аспекты двустороннего взаимодействия. Достигнута договоренность о более активном использовании таких инструментов как совместная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству и политические консультации.

Министры иностранных дел позитивно оценили взаимодействие Беларуси и Венесуэлы в международных организациях, сделав особый акцент на работе в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН. Стороны согласились о необходимости расширения данного объединения.

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