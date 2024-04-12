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О встрече Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Министром иностранных дел Азербайджана

12 апреля 2024 г.

 

12 апреля 2024 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник провел переговоры с Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым, который находится в Минске для участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.

Подтверждена нацеленность Беларуси и Азербайджана на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества.

Министры выразили убежденность, что подписанная в феврале 2024 г. Дорожная карта придаст новый импульс развитию всего спектра двусторонних отношений, будет способствовать предметному расширению и существенной активизации взаимодействия двух стран. Документом предусмотрено более 60 конкретных мероприятий, нацеленных, в первую очередь, на развитие актуальных направлений экономического сотрудничества, наращивание объемов взаимной торговли товарами и услугами.

В ходе переговоров рассмотрен широкий комплекс вопросов белорусско-азербайджанского сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах, взаимодействие на международных площадках.

Главы внешнеполитических ведомств уделили особое внимание организации предстоящих визитов и контактов на высшем и высоком уровнях, углублению торговых отношений, промышленной кооперации и реализации совместных торгово-экономических проектов.

Достигнута договоренность о продолжении взаимной поддержки в рамках международных организаций. Обе страны разделяют принцип уважения суверенного пути развития государства, недопустимости вмешательства во внутренние дела и применения незаконных методов давления в международных отношениях.

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