О совместном заседании коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и России

19 января 2023 г. в МИД Беларуси состоялось ежегодное совместное заседание коллегии МИД Республики Беларусь и коллегии МИД Российской Федерации под руководством глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Алейника и Сергея Лаврова.

Участники заседания подробно рассмотрели состояние и перспективы развития белорусско-российского взаимодействия с учетом качественных изменений в глобальной и региональной международной ситуации. Обсужден ряд практических аспектов сотрудничества по линии МИД двух стран с акцентом на решение поставленных президентами двух стран задач в экономической и политической сферах, развитие интеграционных форматов.

Особое внимание уделено дальнейшему укреплению взаимодействия на многосторонних площадках в условиях беспрецедентного давления со стороны Запада. Сошлись во мнении об исключительной важности тематики контроля над вооружениями в нынешних условиях. Договорились о координации действий в контактах с международными структурами.

Стороны детально рассмотрели ход реализации Программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства на 2022-2023 годы. Отмечена результативность этой работы и особая важность данного инструмента в условиях кризиса доверия в международных отношениях и сегментации глобального миропорядка.

В ходе состоявшейся встречи министров иностранных дел в формате «один на один» обсуждены вопросы внешнеполитического планирования, содействия торгово-экономическому сотрудничеству наших стран, в том числе в межрегиональном аспекте. Стороны «сверили часы» в отношении текущей международной повестки. Белорусская сторона отметила важность поддержки со стороны России в вопросах присоединения Беларуси к ШОС в качестве полноправного члена.

Участники совместного заседания ознакомились с выставочной экспозицией «Мундир для героя», посвященной 210-летию победы в Отечественной войне 1812 года, подготовленной известным белорусским коллекционером, лауреатом премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение» Владимиром Лиходедовым и Национальным историческим музеем Республики Беларусь. На полях мероприятия Министр иностранных дел России С.Лавров вручил В.Лиходедову Орден дружбы Российской Федерации за заслуги в укреплении сотрудничества между народами двух стран.

По итогам заседания был подписан ряд значимых документов:

- Постановление совместного заседания коллегий и План межмидовских консультаций;

- Меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации по вопросам обеспечения биологической безопасности.

Стенограмма подхода к прессе Министра С.Алейника по итогам совместного заседания коллегий МИД Беларуси и МИД России

версия для печати