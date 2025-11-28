О встрече Посла Беларуси С.Молунова с заместителем Председателя Кабинета Министров Кыргызстана28 ноября 2025 г.
28 ноября 2025 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь Сергея Молунова с заместителем Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики – Министром водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сопредседателем Межправительственной Белорусско-Кыргызской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Бакытом Торобаевым.
Фото из архива Посольства
Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе состоявшегося в сентябре 2025 года официального визита Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики, руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбека Касымалиева в Беларусь.
Детально рассмотрены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, включая развитие отраслевой кооперации, график проведения в 2026 году ряда важных совместных мероприятий.
