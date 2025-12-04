Размер шрифта:

О вручении Постоянным представителем Беларуси Ю.Амбразевичем верительных грамот Генеральному директору ЮНЕСКО

04 декабря 2025 г.

 

4 декабря 2025 г. Постоянный представитель Республики Беларусь при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Юрий Амбразевич вручил верительные грамоты Генеральному директору ЮНЕСКО Халеду Аль-Анани. 

В ходе состоявшейся беседы, стороны предметно рассмотрели вопросы сотрудничества нашей страны с ЮНЕСКО, а также обсудили направления для дальнейшего взаимодействия.

