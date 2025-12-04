О вручении Постоянным представителем Беларуси Ю.Амбразевичем верительных грамот Генеральному директору ЮНЕСКО04 декабря 2025 г.
4 декабря 2025 г. Постоянный представитель Республики Беларусь при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Юрий Амбразевич вручил верительные грамоты Генеральному директору ЮНЕСКО Халеду Аль-Анани.
В ходе состоявшейся беседы, стороны предметно рассмотрели вопросы сотрудничества нашей страны с ЮНЕСКО, а также обсудили направления для дальнейшего взаимодействия.
Министр М.Рыженков о ситуации на белорусско-литовской границе
Выступление Министра М.Рыженкова на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (27 сентября 2025 г.)
Выступление Министра М.Рыженкова на открытых дебатах Совета Безопасности ООН // Statement by Minister M.Ryzhenkov at the open debate of the UN Security Council
Министр иностранных дел Беларуси М.Рыженков, руководство Министерства возложили цветы к монументу «Победы»
80 лет Победы — Министры иностранных дел СНГ
Выступление Министра М.Рыженкова на 58-й сессии Совета ООН по правам человека (24 февраля 2025 г., г.Женева)
Официальные интернет-ресурсы
Президент Республики Беларусьwww.president.gov.by
Совет Министров Республики Беларусьwww.government.gov.by
Совет Республикиwww.sovrep.gov.by
Палата представителейwww.house.gov.by
Официальный сайт Республики Беларусьwww.belarus.by
Международный ИКТ-Форум ТИБО-2022www.tibo.by
Национальный центр законодательства и правовой информации Республики Беларусьwww.center.gov.by
Портал информационной поддержки экспорта Export.bywww.export.by
Белорусская торгово-промышленная палатаwww.cci.by
Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛwww.торги.бел
Правовой форум Беларусиwww.forumpravo.by
Национальное агентство инвестиций и приватизацииwww.investinbelarus.by
Национальное агентство по туризмуwww.belarustourism.by
Белорусская универсальная товарная биржаwww.butb.by
Информационно-аналитический портал Союзного государстваwww.soyuz.by
Телеканал «Беларусь-24»www.belarus24.by
Радиостанция «Беларусь»www.radiobelarus.by
Дипсервисwww.dipservice.by
Главное хозяйственное управлениеwww.bc.by
Электронная торговая площадка “TradeBel”www.tradebel.com
Национальная академия наук Беларусиwww.nasb.gov.by
Министерство образования Республики Беларусьwww.edu.gov.by
Министерство природных ресурсов Республики Беларусьwww.minpriroda.gov.by
Министерство здравоохранения Республики Беларусьwww.minzdrav.gov.by
Министерство экономики Республики Беларусьwww.economy.gov.by