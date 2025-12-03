О представлении заместителем Министра П.Утюпиным законопроектов о ратификации торговых соглашений ЕАЭС с Монголией и ОАЭ

3 декабря 2025 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Павел Утюпин принял участие в заседании Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Заместитель Министра представил белорусским депутатам два законопроекта о ратификации Временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой стороны, и Соглашения об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Объединенными Арабскими Эмиратами, с другой стороны.

Заместитель Министра в своем докладе подробно осветил ожидаемые экономические эффекты от заключения торговых соглашений для двусторонней торговли Республики Беларусь с Монголией и ОАЭ, в первую очередь – от взаимного снижения сторонами ввозных таможенных пошлин.

Содокладчиками по указанным законопроектам выступили заместитель Председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международных делам Олег Гайдукевич и член данной Комиссии Михаил Орда.

«Принятие данных законопроектов позволит Республике Беларусь как члену ЕАЭС расширить возможности для продажи своих товаров в Монголию и ОАЭ. А это крайне важно, ведь Главой государства поставлены задачи нарастить экспорт, усилить работу как по основным рынкам, так и в странах дальней дуги», – подчеркнул Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко.

Депутаты приняли оба законопроекта в одном чтении.

Справочно: Торговые соглашения с Монголией и ОАЭ были подписаны 27 июня 2025 г. в г. Минске по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Подписание торговых соглашений с Монголией и ОАЭ является значимым достижением по итогам председательства Республики Беларусь в Евразийском экономическом союзе в 2025 году.

